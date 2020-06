Urlaub im eigenen Land? Der Sommer 2020 in Flandern

Der flämische Fremdenverkehrsverband Toerisme Vlaanderen setzt in diesem Jahr bzw. in diesem Sommer durch die Corona-Epidemie auf Urlaub im eigenen Land. Die damit zusammenhängenden Konzepte richten sich zwar in erster Linie an die Flamen selbst, spricht aber auch die Menschen aus den anderen Landesteilen und aus den Nachbarländern an. Da weite(s) Reisen durch Covid-19 gerade nicht empfehlenswert ist, sei es doch keine schlechte Idee, die eigene Gegend man genauer zu erforschen, so der Tourismusverband.