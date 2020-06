"Weniger Corona, mehr Marathonradio": MNM unterstützt Studenten während der Examenszeit

Peter Van de Veire begann heute Morgen alleine, wurde aber bereits ab 7 Uhr von seinem Kollegen Sander Gillis begleitet. Zwischen 8 und 9 Uhr gaben Belgiens Corona-Chefvirologe, Professor Marc Van Ranst, und die Gesundheitsministerin Maggie De Block (Open VLD) den Startschuss für diese neue Ausgabe von Marathon Radio.

Unter anderem erfuhren die Zuhörer, dass Marc Van Ranst als Professor unter normalen Umständen seine mündlichen Prüfungen gehend absolviert: "Das spricht sich leichter und ist weniger konfrontierend". Aber auch, dass es nicht immer ein gutes Zeichen ist, wenn er während der Prüfung immer wieder zustimmend nickt.

Für diese "Corona"-Ausgabe sitzen die Moderatoren in ihrem vertrauten Studio im VRT-Rundfunkhaus, denn in der Studentenstadt Leuven, von wo aus sie im vergangenen Jahr die Sendung moderierten, ist im Moment viel weniger los als in einer normalen Examensperiode.