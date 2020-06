Ab August werden die ersten rein belgischen Mundschutzmasken hergestellt

Der Ausbruch des Coronavirus auch in Belgien hatte gezeigt, wie sensibel unser Land auf Ebene von adäquatem Schutzmaterial für das Gesundheitswesen und den Pflegesektor war (und ist). Hochwertige atmungsaktive Mundschutzmasken der Typen FFP2 und FFP3 mussten am Weltmarkt gekauft werden und dies zu einem Augenblick, da die ganze Welt danach suchte. Hersteller sind quasi nur noch in China zu finden und diese lieferten zum Teil völlig unbrauchbares Material.

Dies wollen die Antwerpener Uni und Cartamundi ändern und taten sich gemeinsam mit dem Maschinenbauer Cloostermans aus Hamme in Ostflandern und mit einem privaten Investor zu einem Konsortium zusammen, das unter dem Markennamen Medimundi arbeiten wird. „Jeder Partner bringt seine eigene spezifische Expertise mit“, so Medimundi-CEO David Germis gegenüber VRT NWS.