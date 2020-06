"Vorbereitungen auf eine zweite Welle nicht aus dem Auge verlieren!"

Bundesminister Philippe De Backer (Open VLD - Foto unten), Leiter der Corona-Task Force der belgischen Regierung, sagte am Dienstagabend gegenüber VRT-Sendung „De afsprak“ („Die Verabredung“), dass sich die Regierung sehr wohl auf eine zweite Welle des Virus vorbereitet, auch wenn Kritiker das Gegenteil behaupten und auch wenn sich die Virologen und die Mitglieder der „GEES-Gruppe“ dahingehend Sorgen machen.

De Backer sagte dazu, dass die Vorbereitungen laufen würden: „Jetzt, da wir in einer Periode angekommen sind, in der wir etwas weniger Ansteckungen haben, glaube ich, ist der Moment gekommen, dass wir eine Analyse machen. Doch wir müssen gleichzeitig die Vorbereitung gut angehen.“

Er sei ein sehr ruhiger und optimistischer Mann, so De Backer, doch „wir befinden uns in einem sehr komplexen Land und das erfordert meiner Ansicht nach zu viel Abstimmung. In einer Krisenlage muss man schnell Beschlüsse treffen. Man muss deutlich absprechen, wer was und wann macht.“ Hiermit spricht der flämische Liberale die zahlreichen Entscheidungsniveaus in Bund, Ländern und Regionen in Belgien an.