Zum ersten Mal seit 17 Jahren - Arbeitgeber planen mehr Entlassungen als Neueinstellungen

Manpower befragte Ende April, also mitten in den Corona-Lockdown-Maßnahmen, wie sie beschäftigungsmäßig planen. Die Maßnahmen waren am 18. März in Kraft getreten und erst am 24. April gaben die Regierung und der Nationale Sicherheitsrat den ersten Lockerungsplan bekannt. Die Frage betraf genauer das 3. Quartal, also die Sommermonate Juli, August und September.

Laut Manpower gaben 11 % der befragten Firmen an, neues Personal einzustellen, doch 16 % sagten, dass sie Mitarbeiter entlassen müssten. Einen solchen negativen Unterschied (-5 %) hat es in Belgien in den letzten 17 Jahren nicht mehr gegeben. Diese Entwicklung zeigt sich übrigens regional unterschiedlich. Während in Flandern und in der Region Brüssel-Hauptstadt eher Stellen gestrichen werden sollen, wollen wallonische Unternehmen eher anwerben und einstellen.