250 Kameras werden im Sommer die Menschen in den Küstenbadeorten zählen

Ein Netz aus 250 intelligenten Überwachungskameras soll im kommenden Sommer die Gäste in den Städten und Gemeinden an der belgischen Nordseeküste zählen. Falls irgendwo ein Gedränge entsteht, in dem die Corona-Abstandsregeln nicht mehr eingehalten werden können, warnen diese Kameras die kommunalen Behörden, die dann unmittelbar einschreiten können.