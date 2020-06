Belgien: Kampagne gegen ethnisches Profilieren durch die Polizei

Mehrere Organisationen in Belgien, darunter Amnesty International, starten eine Kampagne gegen ethnisches Profilieren bei Polizeikontrollen. Dabei kontrolliert die Polizei ohne Begründung und Anlass auf Basis von Hautfarbe und nicht-weißem Aussehen. Diese Kampagne fordert Transparenz und setzt sich dafür ein, dass Opfer solcher Kontrollen in Zukunft einfacher Klage einreichen können. Bei der Polizei heißt es zu diesem Thema, dass man so nicht systematisch vorgehe und dass Rassismus in den eigenen Reihen eher selten sei.