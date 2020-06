Corona-Statistik: Doch wieder über 100 neue Covid-19-Infizierungen

Das staatliche belgische Gesundheitsamt Sciensano gab beim täglichen Pressebriefing am Mittwoch bekannt, dass entgegen zum Vortag wieder mehr als 100 Neuinfizierungen mit Covid-19 registriert wurden. Damit stieg diese Zahl innerhalb von 24 Stunden um 40 Fälle mehr auf 132 Ansteckungen.

Insgesamt haben sich damit belgienweit bisher 59.569 Personen mit dem Coronavirus infiziert.

In den letzten 24 Stunden sind 10 Patienten an den Folgen dieses Virus gestorben - 8 davon in einem Krankenhaus, eine Person in einer Pflegeeinrichtung und eine weitere Person an einem nicht genannten Ort.

Damit liegt die Corona-bezogene Sterbeziffer bei heute 9.629 Todesfällen. Dazu ist zu bemerken, dass diese Zahlen nicht mehr so präzise sind wie bisher, denn seit dem 7. Juni melden die Pflegeeinrichtungen keine Sterbefälle mehr an Sciensano.

Seit Dienstag wurden 24 mit Covid-19 infizierte Personen in Krankenhäusern eingeliefert, doch gleichzeitig konnten 68 Personen dort wieder entlassen werden. Derzeit werden in unserem Land noch 525 Patienten im Krankenhaus behandelt - 48 weniger als am Vortag. 103 dieser Patienten befinden sich auf einer Intensivstation - 13 weniger als am Dienstag.

Seit dem 15. März haben schon 16.392 an Covid-19 erkrankte Personen als genesen erklärt die Klinik wieder verlassen können.