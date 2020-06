Swissport-Konkurs - 1.500 Jobs weg: Die Luftfahrt in Belgien steht weiter unter (sozialem) Druck 

Konkurse und Umstrukturierungen nicht zuletzt durch die Coronakrise fügen der Luftfahrt in Belgien schweren Schaden zu. Einfach wird das Ganze nicht. Gepäckabfertiger Swissport am Brussels Airport ist inzwischen offiziell in Konkurs und wird seine Aktivitäten sofort beenden müssen. Bei Brussels Airlines sind die Sozialverhandlungen ins Stocken geraten und es wird eine Schlichtung geben.

Das Handelsgericht in Brüssel hat den Konkurs der belgischen Filiale des Gepäckabfertigers Swissport mittlerweile offiziell erklärt und drei Konkursverwalter angestellt. Diese haben mittlerweile die Gewerkschaften getroffen und dort angekündigt, dass das Unternehmen seine Aktivitäten beenden muss. Es bestehe keine Aussicht auf einen Kandidaten, der den belgischen Teil von Swissport übernehmen soll. Alle 1.500 Beschäftigten erhalten jetzt ihre Kündigung.

Das betrifft auch per direkt die Aktivitäten am Brussels Airport in den kommenden Tagen, denn am Montag, den 15. Juni, wird der Brüsseler Nationalflughafen in Zaventem wieder geöffnet und dabei braucht es eine vernünftig laufende Gepäckabfertigung. Gespräche zwischen Brussels Airport und den Swissair-Gewerkschaften seien positiv verlaufen, hieß es dazu, doch seit Mittwochnachmittag sieht die Lage völlig anders aus.

Damit bleibt nur noch Swissair-Konkurrent Aviapartner am Flughafen in Zaventem übrig. Laut Gesetz müssen in Zaventem aber mindestens zwei Gepäckabfertiger aktiv sein. Die Gewerkschaften bei Swissport zählen jetzt auf die Politik und auch die Flughafenverwaltung fordert eine politische Lösung für dieses kurzfristige aber dramatische Problem. Dieser Bereich ist ein Schüsselbereich für einen Flughafen…