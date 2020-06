VRT-Experte erklärt die Anwendung von "Künstlicher Intelligenz" in diesen Coronazeiten

Die „Künstliche Intelligenz“ spielt im Kampf gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus Covid-19 eine immer wichtigere Rolle. Von Diagnose zur Prävention, von der Kontrolle bis zur Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen gegen das Virus, „Künstliche Intelligenz“ ist immer dabei. In unserm in Deutsch untertitelten Video erklärt Tom Van de Weghe, VRT-Experte in Sachen Geopolitik und Cybersecurity sowie auch zu diesem Thema, wie die jüngsten Entwicklungen in dieser Hinsicht fortlaufen. Und, er zeigt auch die Schwächen von „Künstlicher Intelligenz“ gerade in diesen Tagen auf. Wird diese Technologie bei einer nächsten Epidemie mehr Wirkung zeigen können?