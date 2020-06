Das flämische Landesparlament will den Rassismus in der Gesellschaft analysieren

Die flämischen Regierungsparteien N-VA (die flämischen Nationaldemokraten), Open VLD (die Liberalen) und CD&V (die Christdemokraten) wollen im Kampf gegen Rassismus einen Gang höher schalten und schlagen vor, im Zuge der in Belgien entflammten Debatte zu diesem Thema (seit „Black Lives Matter“ nach dem Tod von George Floyd durch Polizeigewalt in den USA) dieses umfangreich zu analysieren. Dabei soll jeder Bereich in unserer Gesellschaft unter die Lupe genommen werden.

Nach Ansicht der drei Initiatorinnen dieser Vorgehensweise, Sihame El Kaouakibi (Open VLD), Nadia Sminate (N-VA) und Katrien Partyka (CD&V), soll Sektor nach Sektor analysiert werden und eigene Absprachen treffen, wie Rassismus verhindert werden kann, „ohne das Arbeitnehmer, Makler oder Vermieter an den Pranger gestellt werden.“

Aus mehreren unterschiedlichen Studien ist ersichtlich, dass Personen mit einer Behinderung, mit Migrationshintergrund, ältere Menschen oder auch Frauen am Arbeitsmarkt als Bewerber über repräsentiert sind, also nur schwer einen Job finden, als andere. Die gleichen gesellschaftlichen Gruppen haben es auch schwieriger, eine Wohnung mieten zu können.