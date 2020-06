Die Grundwasserpegel in Flandern sind im Mai weiter gesunken

Die Niederschlagsmengen lagen lokal zwischen 1,6 und 28,9 mm pro Quadratmeter, während der Durchschnitt eigentlich bei 10 mm liegen müsste. In Ukkel bei Brüssel am Standort des Königlichen Wetteramtes KMI ist ein Durchschnitt von 66,5 mm für einen Monat Mai normal. Die letzten drei Monate März, April und Mai waren überall in Flandern zu trocken, so die VMM.