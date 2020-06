Hunderte Uferschwalben bauen in Lillo bei Antwerpen ihre Nester

Der flämische Naturschutzverband Natuurpunt hat in Zusammenarbeit mit den Antwerpener Hafenbehörden in der Ortschaft Lillo im Norden von Antwerpen eine Ufermauer an der Schelde abgegraben. Seit Anfang März bauen hier Uferschwalben ihre Nester. Inzwischen wurden über 950 solcher Nester gezählt, was diese Kolonie zur größten ihrer Art macht, die es in Belgien je gegeben hat.