Das größte Containerschiff der Welt hat in Antwerpen festgemacht

Die HMM Algeciras, das weltgrößte Containerschiff überhaupt, hat auf seiner Jungfernfahrt auch den Hafen von Antwerpen angelaufen. Am Donnerstagabend machte es am Nordsee Terminal von PSA Antwerp fest. Sofort wurde mit dem Laden und Löschen begonnen. Insgesamt müssen 6.659 Container mit Konsumgütern aller Art ab- oder aufgeladen werden. Am Mittwoch war die HMM Algeciras in Hamburg ausgelaufen und wurde auf der Fahrt vorbei an Terneuzen und auf der Westerschelde von zahlreichen Neugierigen beobachtet.