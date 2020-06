Im Zuge der Rassismus-Debatte steht auch Belgiens Kolonialgeschichte auf der Tagesordnung

60 Jahre Unabhängigkeit von Belgien

Ein passender Moment für eine solche Entschuldigung könnte der 30. Juni sein, denn dann wird der 60. Jahrestag der Unabhängigkeit des Kongos von Belgien begangen. Aber, dann läuft in Belgien die Zeit der Notregierung unter Premierministerin Sophie Wilmès (MR) ab und König Philippe wird womöglich gerade dann in Sachen Regierungsbildung im eigenen Land gebraucht.

„König Leopold war nie im Kongo“

Inzwischen meldet sich Prinz Laurent zu Wort, der Bruder von König Philippe zu Wort. Gegenüber den Blättern der frankophonen Mediengruppe Sudpresse zeigte er Verständnis für seinen Vorfahren, König Leopold II. Dieser habe schließlich viel für unser Land getan, so der Prinz und die Gräueltaten und die Ausbeutung hätten die Leute begangen, die für ihn gearbeitet hätten: „Es ist nicht so, dass er das alles selbst gemacht hat. Er war nie im Kongo. Ich erkenne überhaupt nicht, wie er den Menschen dort Leiden zugefügt haben könnte. Das muss auch mal gesagt werden.“ Aber, auch für Prinz Laurent ist deutlich, dass die Europäer in Afrika im Laufe der Kolonialzeiten Fehler gemacht haben. Er selbst entschuldige sich jedes Mal dafür, wenn einer führenden afrikanischen Persönlichkeit begegne.

Anhaltender Vandalismus

Inzwischen werden Forderungen immer lauter, alles was an König Leopold II. erinnert, abgebaut, verschrottet oder zumindest in Museen verbannt werden soll. Doch Nacht für Nacht werden auch Statuen oder Büsten beschädigt oder auch zerstört. Dies war in der Nacht zum Freitag u.a. in Brüssel und in Oudergem der Fall (Foto unten). Das findet nicht überall Beifall. Politik und Polizei werfen den Aktivisten, die dies unerkannt vornehmen, Selbstjustiz vor. Solche unüberlegten Zerstörungen würden zur Sache und zur laufenden Debatte nichts beitragen, im Gegenteil.