Wasserrutsche, Restaurant oder Terrasse: Neue Funktion für den Brüsseler Funkturm gesucht

Der gesamte Rundfunkkomplex an der Brüsseler Reyerslaan in Schaarbeek wird in Zukunft völlig anders aussehen. VRT und RTBF ziehen in neue Gebäude auf dem gleichen Gelände etwas weiter weg um und der alte Gebäudekomplex wird abgerissen: „Dort entstehen ein neuer großer Platz, ein Park und etwa 2.000 Wohnungen. Der Standort wird ein Stück weit eine Stadt mit dem Turm vorne an. Und wir wollen nicht, dass er nur so stehenbleibt. Dazu gehört eine gute neue Funktion.“

