Weniger Entlassungen im Corona-Lockdown als im gleichen Zeitraum 2019

Trotz der Tatsache, dass sich Belgien von Mitte März bis Ende Mai im Lockdown durch die Corona-Gesundheitskrise befand und dass in dieser Zeit viele Unternehmen nicht arbeiten konnten, wurden weniger Stellen abgebaut, als im gleichen Zeitraum im vergangenen Jahr. Dies fand der Personaldienstleister Acerta in einer Umfrage unter 32.000 Arbeitgebern in Belgien heraus.