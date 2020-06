Berühmter Sonntagsmarkt am Brüsseler Südbahnhof wieder eröffnet (mit nur 50 Ständen)

In einer ersten Phase wird es statt 200 aber nur fünfzig Stände geben, wie Francesco Iammarino ankündigte, der im Stadtrat der Brüsseler Gemeinde Saint-Gilles für wirtschaftliche Entwicklung zuständig ist.

Der Markt wird einen begrenzten Raum einnehmen und mit Polizeigittern abgegrenzt sein. "Wir haben versucht, die Vielfalt des Marktes zu respektieren, so dass Kleidung verkauft wird, dass es Gemüsestände, Metzgereien, usw.. geben wird", sagte Iammarino. "Per Lotterie wurde entschieden, wer zuerst stehen darf. Es ist beabsichtigt, mit Gruppen von etwa fünfzig Marktkrämern in einer Rotation zu arbeiten".