Die ersten Touristen bevölkern nach der Coronapandemie die flämischen Campingplätze

Auch Campingleiter Lode Nulmans ist mehr als zufrieden, auch wenn er in diesem Jahr bereits einen Teil der Saison verloren hat. "Diese letzten Monate mit all den schönen langen Wochenenden. Wir werden das nie wieder gutmachen können. Im Juli und August werden nicht mehr Gäste kommen, weil wir im April und Mai geschlossen hatten. Ich schätze, das bedeutet 30 Prozent weniger Umsatz".

Nulmans versteht auch nicht, warum die Campingplätze während der Coronakrise schließen mussten: "Schauen Sie her: so viel Platz, so viel Abstand. In den Niederlanden sind die Campingplätze immer geöffnet geblieben. Warum konnte das nicht auch hier der Fall sein?"