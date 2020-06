Ist der Flame Kevin De Bruyne im Trikot von Manchester City der beste Mittelfeldspieler der Welt?

Wenn wir uns die Statistiken der entscheidenden Pässe ansehen, sehen wir, dass Kevin De Bruynes Name überall auftaucht. Angefangen natürlich mit den Assists. Mit 16 entscheidenden Pässen in der Premier League ist der Belgier die unangefochtene Referenz der vier größten Ligen (Deutschland, England, Italien und Spanien).

Auch in der Kategorie "geschaffene Chancen" ist die De Bruyne die Nummer eins (96 seit Saisonbeginn). Er muss nur die Führungsposition Lionel Messi überlassen. Der Argentinier von Barça schneidet besser ab als De Bruyne, was harte Pässe (Bälle im hinteren Teil der Verteidigung), kluge Pässe (die eine Linie durchbrechen und eine Reihe von Gegnern in den Wind schlagen) und tiefe Abschlüsse (erfolgreiche Pässe nahe am gegnerischen Tor) betrifft. Aber De Bruyne ist immer der Zweitplatzierte und der Einzige, der in diesen Rankings nahe an Messi herankommt.

Wenn der König des Fußballs der König des Passes ist, dann scheint der belgische Kronprinz der Thronfolge immer näher zu kommen.