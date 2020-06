“Es wird mehr Corona-Impfdosen als Menschen geben, denen sie injiziert werden können"

Doch Paul Stoffels, wissenschaftlicher Direktor von Johnson & Johnson (der amerikanischen Konzernmutter von Janssen Pharmaceutica) teilt die Furcht vor einem solchen "Impfstoff-Nationalismus" nicht. "Die vier Länder, die jetzt die Führung übernehmen, arbeiten sehr eng mit der Europäischen Kommission zusammen. Es handelt sich um vier wohlhabende Länder, die bereits im Vorfeld kräftig investieren können, um den Unternehmen den Start zu erleichtern", so Stoffels. "Aber diese Länder haben sich auch verpflichtet, die Kapazitäten, die in Europa aufgebaut werden, gemeinsam zu nutzen. Ich gehe davon aus, dass es in Europa genügend Impfstoffdosen für alle geben wird. Ich denke, dass es irgendwann so viele Impfdosen geben wird, dass man nicht genug Arme finden wird, um sie zu injizieren.“