Dries Mertens erzielt sein 122. Tor für Neapel und wird damit bester Torschütze des Vereins

Durch den Ausgleichstreffer zum 1:1-Endstand für den SSC Neapel gegen Inter Mailand am Samstagabend im Rückspiel des italienischen Pokal-Halbfinales wurde unser Landsmann Dries Mertens (Foto) mit 122 Treffern zum Torschützenkönig des Klubs. Dabei sicherte der flämische Fußballstar aus der Uni-Stadt Leuven (dt.: Löwen) seinem Klub auch die Teilnahme am Finale gegen Rekordmeister Juventus Turin am kommenden Mittwoch in Rom.