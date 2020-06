Im Brüsseler Vorort Halle haben Unbekannte die Statue König Leopold II. von ihrem Sockel gestoßen

In den letzten Jahren wurde in unserem Land zunehmend die Frage gestellt, ob Statuen und Porträts von Leopold II. hier noch ihren Platz haben. Anfang dieses Jahres beschloss die Brüsseler Vorstadt Vilvoorde zum Beispiel, ein Gemälde von Leopold II. aus dem Rathaus zu entfernen. Die Leopold-II-Allee in Kortrijk erhielt einen anderen Namen. Die Statue von Leopold II. in Ekeren wurde 2018 mit einem Informationsschild über seine Verbrechen im Kongo vervollständigt. Zahlreiche Statuen von Leopold II. sind Ziel von Vandalismus. Im Herbst 2018 wurde zum Beispiel die Statue des belgischen Monarchen im Zuidpark in Gent innerhalb weniger Wochen dreimal mit roter Farbe beschmiert.