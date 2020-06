Vandalen sprayen rassistische Graffiti in Lanaken, Tongeren und Bilzen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachten Unbekannte in Lanaken, Munsterbilzen (Bilzen) und Tongeren zahlreiche rassistische Slogans mit zahlreichen Rechtschreibefehlern an Fassaden und Bushaltestellen an.

Die Täter nutzten die Dunkelheit für ihre Schmierereien. Sie schrieben Slogans wie "Hitler kommt zurück", "brauner Schmutz" und "Braune Affen geht zurück in euer Land". Die dilettantischen Graffiti zeigen auch Hakenkreuze und Hinweise auf den Nazismus.