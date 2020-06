E17 in Richtung Gent wieder geschlossen: Unfall mit drei Lastwagen. Kleber-Leck problematisch

Die E17-Autobahn Antwerpen-Roubaix ist wegen eines Unfalls an der Baustelle in Destelbergen in Richtung Gent wieder vollständig gesperrt. Die Polizei berichtet, dass drei Lastwagen in den Unfall verwickelt sind. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Die Verkehrsbelästigung kann noch eine Weile andauern, weil in einem der Lastwagen ein Leck entstanden ist, aus dem Klebstoff leckt.