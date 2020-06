Exporte gingen im März um 7,5% zurück: Flämische Regierung hilft Exportwirtschaft

In dem Bemühen, der Exportwirtschaft zu helfen, hat die flämische Regierung kürzlich den Exit-Plan von Flanders Investment and Trade genehmigt und wird 3 Millionen Euro an finanzieller Unterstützung bereitstellen. Das Geld wird unter anderem an flämische Unternehmen gehen, die ihre bestehenden Exportaktivitäten verstärken oder zum ersten Mal exportieren wollen.

Die flämische Regierung wird Unternehmen Zuschüsse gewähren, um ihnen die Teilnahme an internationalen Messen zu ermöglichen. Unternehmen, die an einer Messe innerhalb der EU teilnehmen, erhalten einen Zuschuss von 5.000 Euro, während diejenigen, die an einer Messe außerhalb der EU teilnehmen, 7.500 Euro erhalten. Der Export ist für die flämische Wirtschaft äußerst wichtig, ein Drittel aller Arbeitsplätze hängt davon ab.