3.000 Jahre altes Haus bei Ausgrabungen in Gingelom (Limburg) freigelegt

Das Archäologische Forschungsbüro Aron in Tongeren in der ältesten Stadt Belgiens in der Provinz Limburg ist mit den Ausgrabungen in Gingelom betraut.

Die Archäologen dieses Unternehmens fanden neben den Umrissen des vielleicht 3.000 Jahre alten Hauses auch die Reste einer bogenförmigen Entwässerungsrinne, die wohl Teil einer Grabmales war und einen mit Ton gefüllten Topf.

Daneben fanden die Archäologen bei ihren Ausgrabungen auch ein Silo, dass mit handgemachten Tonteilen gefüllt war, und ein aus Silex geformtes Schneidewerkzeug. Jetzt gilt es, genau zu bestimmen, wie alt die Funde genau sein können.

Auf dem Luftbild unten erkennt man die Umrisse des Hauses (Huisplattegrond) und die bogenförmige Entwässerungsrinne (restant van kringgreppel).