Arbeitsgruppe befasst sich mit dem Schutz von Geschäften bei Demos in Brüssel

Eine Gruppe von Geschäftsleuten und Einzelhändlern in Brüssel richtete sich mit der Bitte um besseren Schutz bei Demonstrationen und Protestaktionen an die Stadtverwaltung. Sie wollen auf die möglichen Folgen, die bei Massenprotesten entstehen (können) besser vorbereitet sein. Zuletzt sorgten Randalierer nach der „Black Lives Matter“-Demo in Brüssel für Sachschäden an Ladenlokalen an der Naamsepoort und im Matongé-Viertel.