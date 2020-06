Bald mehr Stimmrecht für Belgier, die im Ausland leben

Belgier, die im Ausland leben, können in Zukunft auch an den Regionalwahlen in ihrem Heimatland teilnehmen. Bisher durften die belgischen Expats im Ausland nur an den nationalen Parlamentswahlen in Belgien und an den Europawahlen teilnehmen. Doch der zuständige Ausschuss im Senat, die Zweite Kammer im belgischen Bundesparlament, stimmte einer Ergänzung des sogenannten „Besonderen Gesetzes“ zu.