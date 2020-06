Polizei verbreitet neues Fahndungsfoto im Fall der Brabanter Killer

Die Killer von Brabant säten in den Jahren 1982, 1983 und 1985 mit einer ganzen Reihe von schweren gewalttätigen Einbrüchen, Überfällen auf u.a. Supermärkte (meist Delhaize-Märkte) und Morden Terror über das ganze Land. Dabei kamen 28 Menschen ums Leben und 40 weitere wurden zum Teil schwer verletzt.

Bis heute ist dieser Fall nicht aufgeklärt. Es gibt weder Hinweise auf die Täter an sich, noch auf eventuelle Hintermänner. Zwar sollen inzwischen verstorbene Personen behauptet haben, die seien Teil der Bande gewesen, darunter auch ein Ex-Polizist, doch dies konnten dahingehende Ermittlungen niemals bestätigen oder belegen.

Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender VRT in Flandern und RTBF im frankophonen Landesteil drehen in gemeinsamer Co-Produktion eine TV-Serie über die „Killer von Brabant“. Diese Serie soll den Titel „1985“ tragen und wird in den jeweiligen ersten Programmen der Sender Eén (VRT) und la Une (RTBF) vorraussichtlich 2022 ausgestrahlt.