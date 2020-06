Regierungsbildung: Wie geht es jetzt weiter? Oder kommt es zu Neuwahlen?

Wilmès hält sich in dieser Frage allerdings noch zurück und scheint Beobachtern zufolge nicht wirklich heiß auf einen Job als Informatorin oder Regierungsbildnerin zu sein. Warum aber raten Rousseau und Magnette zu Wilmès als Kandidatin für mehr? Conner Rousseau sagte am Montagabend in der VRT-Sendung „Terzak“ („Zur Sache“), dass dies ganz einfach logisch sei: „Sie ist die Premierministerin und sie muss deshalb über den Parteien stehen. Zudem muss sie sowieso einen Konjunkturplan auf den Weg bringen und sie muss nach dem Sommer die Vertrauensfrage stellen.“

Inzwischen plädieren die beiden sozialistischen Parteichefs für eine klassische Dreiparteien-Regierung aus Sozialisten, Liberalen (Open VLD in Flandern und MR im frankophonen Spektrum) und Christdemokraten (CD&V in Flandern und die Zentrumspartei CDH im frankophonen Spektrum). Sie wollen dabei ebenso auf die flämischen Nationaldemokraten N-VA verzichten, wie auch auf die Grünen (Groen in Flandern und Ecolo im frankophonen Spektrum).