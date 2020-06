Tourismus in Flandern: Das Van Eyck-Jahr in Gent wird bis 2021 verlängert

Inzwischen sind die Grenzen nach Belgien wieder offen und Flandern begrüßt wieder Touristen aus dem Ausland, besonders aus den Nachbarländern. Ein Strandspaziergang in De Haan an der belgischen Nordseeküste, ein Radausflug ins Grüne in der Provinz Limburg oder ein Besuch in den flämischen Kunststädten: Das alles ist seit dem 15. Juni auch wieder möglich.

Bei Übernachtungen in Hotels, Ferienunterkünften, auf Booten, auf Campingplätzen und Aufenthalten in touristischen Einrichtungen gilt es für die Besucher weiterhin, die in Belgien geltenden Corona-Maßnahmen zu beachten, besonders das Abstandhalten und die Handhygiene.

Auch Cafés und Restaurants haben unter Einschränkungen wieder geöffnet. Museen, historische Gebäude und Monumente sind für die Besucher ebenfalls unter Auflagen wieder zugänglich und freuen sich auf ihre internationalen Gäste.