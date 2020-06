120 Tipps nach dem Zeugenaufruf der Polizei in den Ermittlungen nach der Killerbande von Brabant

Am Dienstag hat die Polizei ein neues Foto von einem Unbekannten veröffentlicht, der mit der mysteriösen Killerbande von Brabant in den 1980er Jahren zu tun haben soll. Bei dieser Gewaltserie in der Provinz Brabant bei Brüssel waren 28 Menschen getötet und Hunderte verletzt worden. Bis heute konnte keiner der Täter gefasst werden.