Interview mit Eddy Merckx zum 75. Geburtstag

Mit seinen Kindern und Enkelkindern habe er nur über Facetime in Kontakt gestanden. „Meine Tochter und ihre Kinder, die in Belgien leben, habe ich die ganze Zeit nicht gesehen. Nur über Facetime“‘, betont Eddy Merckx. Sein Sohn Axel lebt mit der Familie in Kanada. Seine Enkeltochter Aksana (Bild unten) lebt und studiert zurzeit in Arizona. Axana Merckx holte übrigens Gold bei den belgischen Schwimmmeisterschaften. „Sie ist erst 19 und möchte so gut werden, dass sie für Belgien an den Olympischen Spielen teilnehmen kann. Ich drücke ihr die Daumen.“

Merckx erwähnte auch seine anderen Enkelkinder, die auf hohem Niveau Hockey spielen. Enkelsohn Luca spielt in der argentinischen Nationalmannschaft und schlug die belgischen Hockeymänner im Finale der Olympischen Spiele.