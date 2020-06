Rassismus in den sozialen Medien in Flandern hat sich seit 2015 verdreifacht

Der Online-Extremismus gehe hauptsächlich von rechts aus: „Anders als in Deutschland beispielsweise, wo der Linksextremismus häufiger präsent ist und antifaschistische Bewegungen in den sozialen Medien zu (gewalttätigen) Kundgebungen aufrufen oder rechte Wähler bedrohen“, so das Antwerpener Unternehmen.

Allerdings stellt Textgain in dieser Hinsicht auch eine Veränderung fest: Konservative und rechtsextreme Politiker wie Jan Jambon, Theo Francken und Dries Van Langenhove sind stets häufiger Beleidigungen und Bedrohungen von linken Aktivisten ausgesetzt.