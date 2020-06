Aviapartner: Regierung will dem Flughafen- und Gepäckdienstleister einen Kredit gewähren

Die belgische Bundesregierung ist dazu bereit, dem Gepäckabfertigungsunternehmen Aviapartner einen Kredit über 20 bis 25 Mio. € zu gewähren, damit er nicht in Konkurs gehen muss. Aviapartner ist durch die Coronakrise in die roten Zahlen abgerutscht. Nach der Pleite von Konkurrent Swissport ist dieses Unternehmen das einzige seiner Art, das noch in Belgien über eine Zulassung verfügt, um an den Flughäfen Gepäck abzufertigen.