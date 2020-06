Stille und symbolische Proteste im Pflege- und Eventsektor

Mitarbeiter und Betreiber von Unternehmen aus dem Eventsektor haben am Donnerstag den Eingang zum Messekomplex am Heizel in Brüssel mit rund 1.000 sogenannten „Flightcases“ barrikadiert. Diese Transportkisten für technisches Material oder Musikinstrumente stehen als Symbol für diesen Sektor, zu dem in Belgien rund 3.200 kleine und große Unternehmen gehören und der für etwa 80.000 Arbeitsplätze sorgt. Jede dieser „Flightcases“ steht dabei für 8.000 Jobs.

Derzeit finden belgienweit quasi keine öffentlichen Veranstaltungen statt: Messen, Meetings, Konzerte, Festivals, private und öffentliche Feiern… Das bedeutet, dass die Corona-Gesundheitskrise diesen Sektor, zu dem auch der audiovisuelle Bereich gehört und der auch viele Soloselbständige beschäftigt, quasi kein Einkommen hat und dies schon seit Mitte März nicht.

Mit ihrer Aktion wollen die Vertreter dieses Sektors Politik und Gesellschaft daran erinnern, dass „sie auch noch da sind“. Von öffentlicher Seite her fühlt sich dieser Bereich alleine gelassen und er verlangt endlich eine Perspektive. Leider läuft es wohl darauf hinaus, dass der Eventsektor der letzte Sektor ist, der nach Corona wieder an die Arbeit gehen kann. Inzwischen aber gehen Existenzen verloren und müssen vor allem kleine Unternehmen Konkurs anmelden.

In der aktuellen Fragestunde im Parlament in Brüssel unterstrich Premierministerin Sophie Wilmès (MR), dass Groß- und Massenveranstaltungen weiter bis zum 31. August in Belgien untersagt werden. Jetzt hofft der Sektor zumindest auf staatliche Unterstützung. Die Arbeitgeberverbände in Belgien fordern von der Politik, dass die wirtschaftlichen Hilfsmaßnahmen, wie z.B. die Kurzarbeitsregelung, bis Ende des Jahres aufrechterhalten bleiben.

