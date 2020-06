Unwetter sorgten in Flandern für Überschwemmungen und Verkehrschaos

In Brüssel liegen gleich drei Verkehrstunnel in der Innenstadt am Kleinen Ring voll: Georges Henri-Tunnel, Hallepoorttunnel und Stefaniatunnel. In Ostflandern stand Lochchristi bei Gent fast ganz unter Wasser. An allen Straßen bildeten sich regelrechte Seen (Foto unten in Bilzen/Limburg).

In der Nacht zum Donnerstag regnete es ziemlich heftig fast in ganz Belgien weiter. Die Natur freut sich und vielerorts konnten sich die Grundwasserpegel erholen. Zudem konnten überall im Land die Regenwasserreserven aufgefüllt werden. Doch zu viel Regen mit so heftigen Schäden ist auch nicht ideal, zumal enorme Wassermassen einfach wieder ungenutzt ablaufen und nicht festgehalten werden konnten.