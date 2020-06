Hat Belgien die Coronakrise schlecht gemanagt? Premier Wilmès verteidigt die Herangehensweise

Das Belgien in diesem EIU-Index nur 2,11 von möglichen 4 Punkten erzielt, ist in erster Linie auf die hohe Zahl der Sterbefälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus zurückzuführen. Mit 833 Toten pro Million Einwohner hat Belgien deutlich mehr Opfer zu beklagen, als die Krisenländer Italien (569), Spanien (580) oder Großbritannien (580), wie die „Our World in Data“-Statistik der Universität Oxford aufzeigt. Daten der amerikanischen John Hopkins-Universität zufolge starben in Belgien bisher 9.695 Corona-Patienten bei aktuell 60.476 Covid-19-Infizierungen (Stand 19. Juni). Belgiens Regierung verteidigte am Donnerstag ihre Herangehensweise an diese Gesundheitskrise.

Premierministerin Sophie Wilmès (MR) erinnerte in der Fragestunde im belgischen Bundesparlament daran, dass unser Land bei der Zählung der Opfer in jeder Hinsicht Transparenz an den Tag lege. Kein anderes Land gehe derart methodisch bei der Zählung vor: „Unsere transparente Vorgehensweise darf nicht zu hastigen Schlussfolgerungen führen, nach denen wir zu den schlechtesten Schülern in der Klasse gehören und bei denen falsche Schlüsse gezogen werden. (…) Bedeutet das, dass unsere Herangehensweise an die Krise perfekt war? Nein, das will ich auch nicht behaupten, doch man muss aufpassen, dass man angesichts der Wirklichkeit keine falschen Schlüsse zieht.“