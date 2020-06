Eine "Wahrheitskommission" soll die belgische Kolonialgeschichte aufarbeiten

Bei einem Treffen von Patrick Dewael (Open VLD), dem Vorsitzenden der Kammer und den Fraktionsführern der im Parlament vertretenen Parteien ist beschlossen worden, die Kolonialzeit Belgiens aufzuarbeiten. Dabei handelt es sich um die Kolonien im Kongo, in Ruanda und in Burundi, die zuerst als „Freistaat Kongo“ im Besitz von König Leopold II. waren und die danach vom belgischen Staat verwaltet wurden. Bald, genauer am 30. Juni, wird der 60. Jahrestag der Unabhängigkeit Kongos von Belgien begangen.

Doch zu der aktuellen Diskussion führte nicht unbedingt dieser Jahrestag, sondern eher die Demonstrationen gegen Rassismus im Zuge der „Black Lives Matter“-Bewegung nach dem Tod des US-Amerikaners George Floyd durch Polizeigewalt in Mineapolis vor einigen Wochen.