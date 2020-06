Polizisten protestieren gegen die Verallgemeinerung der Kritik gegen Polizeigewalt

Vor einigen Tagen dann reichte eine deutsche EU-Abgeordnete mit Wurzeln in Mali Klage gegen die Brüsseler Polizei ein, nachdem sie eine mit harter Hand geführte Polizeikontrolle an zwei Schwarzen gefilmt hatte und selbst in einer nach ihren Angaben „brutalen“ Art und Weise Opfer von Polizeigewalt wurde.

Doch die Polizisten wollen sich diese generelle Kritik an ihrer Vorgehensweise nicht gefallen lassen. Neben der Aktion in Brüssel wurden ähnliche Proteste auch aus Charleroi, Namür und Lüttich gemeldet. Die Polizei will nicht mehr länger stigmatisiert und diskreditiert werden, weil es Einzelfälle gibt, bei denen Polizeigewalt und Rassismus vorgekommen sind. Symbolisch haben einige Polizeibeamte ihre Handschellen auf den Boden geworfen.