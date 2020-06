Bürgermeister von Brügge und Anwalt Dirk De fauw (CD&V) von Klienten niedergestochen: "Es geht mir aber ziemlich gut."

Bei dem Angriff wurde der Bürgermeister vor seiner Anwaltskanzlei am Hals verletzt. De fauw konnte den Notarzt noch selbst anrufen. Sein Dienstwagenfahrer brachte ihn ins Krankenhaus. Nach einem Eingriff hat sich der Gesundheitszustand des Brügger Stadtvaters stabilisiert.

Der Polizei konnte sofort einen Verdächtigen festnehmen. Es handelt sich um einen Psychatriepatienten, für den der Anwalt bereits seit 15 Jahren die Vormundschaft ausübt, sagte die Ehefrau von de fauw, Ann Staelens. "Als mein Mann ihn anwies wegen Corona Abstand zu halten, zog er ein blitzschnell ein Messer."

Sohn Dieter de fauw sah, dass der Mann ein Schälmesser zückte und seinen Vater am Hals verletzte: "Zum Glück war sein Fahrer zur Stelle. Der konnte das Blut mit seiner Krawatte stillen."

Der Verletzte ist im Krankenhaus sofort operiert worden und musste mit 24 Stichen am Hals genäht werden. "Glücklicherweise wurde mein Mann nicht lebensgefährlich verletzt und sind auch die Stimmbänder nicht beschädift worden", sagte seine Ehefrau weiter.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Mordes. Sprecherin Céline d'Havé sagte, der Verdächtige werde am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt. "Der Täter hat an einer empfindlichen Stelle am Hals zugestochen. Der Bürgermeister hatte großes Glück."