Pierre Kompany: „Belgien muss für seine Kolonialvergangenheit um Vergebung bitten“

Der erste schwarze Bürgermeister von Belgien und Vater von Fußballspieler Vincent Kompany hat in einem Gespräch mit der französischen Presseagentur AFP gesagt, dass Belgien für seine Taten als Kolonialmacht im Kongo um Vergebung bitten muss: „Es gab zu viele Tabus in der Geschichte, genau wie in bestimmten Familien.“