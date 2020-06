Politbarometer bestätigt die politische Spaltung Belgiens: In Flandern bleiben die Rechtsextremen vom Vlaams Belang an der Spitze

Die Wähler in der Hauptstadt würden sich wieder vermehrt für Ecolo (19,1 %) entscheiden. Nach den Parlamentswahlen im Mai 2019 hatten die Grünen ihre Spitzenposition in den Umfragen an die Sozialisten abtreten müssen. Die Parti Socialiste würde 1,2 % der Stimmen einbüßen, wenn heute gewählt würde und auf dem zweiten Platz (18,2 %) landen. Die Liberalen bleiben unverändert die drittstärkste Partei in der Hauptstadt-Region (17,4 %). Am äußersten linken Spektrum gewinnt die Partie du Travail 0,4 % und würde mit 12,6 % als viertstärkste Partei abschneiden.

Beliebteste Politiker in Brüssel sind Premierministerin Sophie Wilmès (MR), gefolgt von Paul Magnette (Vorsitzender der PS) und Olivier Maingain (Défi, die französischsprachigen Föderalisten).