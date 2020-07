Französisches Unternehmen springt in der Gepäckbehandlung für Swissport ein

Das französische Unternehmen Alyzia SAS erhält eine Lizenz für sechs Monate, um die Gepäckabfertigung von Swissair am Brüsseler Nationalflughafen in Zaventem abzuwickeln. Swissair musste vor einigen Tagen Konkurs anmelden. Das Unternehmen wird die Zeit überbrücken, die notwendig ist, um den Auftrag am Brussels Airport neu auszuschreiben.