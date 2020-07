Jedes Jahr am längsten Tag des Jahres treffen sich auf dem Friedhof der Brüsseler Gemeinde Laken dutzende Menschen. Sie alle wollen an einem ganz bestimmten Grab ein besonderes Phänomen erleben. Nur an diesem Tag zur Mittagszeit erscheint dort im Sonnenlicht ein Herz und lässt die Menschen von der ewigen Liebe träumen…