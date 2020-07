Wie gehen die flämischen Großstädte in Zukunft gegen feiernde Massen vor?

Gent (Ostflandern) wird in sogenannten „Hotspots“ Kameras das Geschehen überwachen lassen und gegebenenfalls Plätze und Straßen absperren und notfalls auch Kneipen schließen lassen. Ob die Polizei in Gent noch strenger auftreten soll, als bisher, muss noch im Stadtrat besprochen werden.

In Ostende (Westflandern) bleibt die Lage bisher deutlich entspannt und die Zusammenarbeit zwischen Stadt, Polizei und Gastronomie läuft gut. Dort halten Sicherheitsbeamten die Sache im Auge und schreiten wo nötig präventiv ein. Bei anhaltender Nichtbeachtung der Regeln werden Platzverweise ausgesprochen, die den ganzen Sommer gelten werden.

In der Studentenstadt Löwen (Flämisch-Brabant) ist die Lage ähnlich wie in Ostende und deshalb will die Stadtverwaltung dort auch keine Maßnahmen verschärfen. Und doch bemerkt man auch dort, dass zur Not Plätze gesperrt werden können. Die Stadt appelliert hier weiter an den gesunden Menschenverstand und an den Bürgersinn.

Auch in Hasselt (Limburg) musste die Polizei am vergangenen Wochenende gegen zu viele feiernde Jugendliche vorgehen, die wohl jegliche Abstandsregeln vergessen hatten. Hier gab es z.B. bei der Sperrstunde um 1 Uhr in der Nacht zum Sonntag Probleme mit Gruppen, die sich vor den Kneipen aufhielten und dort nicht weggehen wollten. Hier will man in Zukunft gegen die ausgehfreudigen Leute vorgehen und nicht gegen die Gastronomen, die ihre Arbeit unbehelligt weitermachen dürfen. Die Stadt Hasselt plant hier eine Art „Last Order“, wie früher in Großbritannien einzuführen, damit jeder weiß, dass die letzte Runde die danach erfolgende Sperrstunde einläutet und die Kundschaft besser darauf vorbereitet.