Wie lassen sich feiernde Menschenmassen vermeiden?

In einigen Städten klappt das

In Ostende können derartige Zustände vermieden werden, so Bürgermeister Bart Tommelein (Open VLD) gegenüber VRT NWS, weil die Stadt ständig wachsam bleibt: "Wir haben und mit der Gastronomie und mit den Nightshops auf ein Abkommen geeinigt und wir setzen Sicherheitsleute ein, die die Menschen auf der Straße präventiv daran erinnern, sich nicht in großen Gruppen zu versammeln. Doch so etwas muss man ständig im Auge behalten."

Auch in der Universitätsstadt Löwen kam es seit der Öffnung der Gastronomie nach dem Corona-Lockdown bisher noch nicht zu Problemen, wie Bürgermeister Mohammed Ridouani (SP.A) angibt: "Auch nach zwei Wochen läuft noch alles prima. Es ist zwar angenehm viel los, doch es bleibt gesellig und damit sind wir zufrieden und das freut auch die Gastronomen. Ich muss sagen, dass unsere Kombination zwischen ausreichenden präventiven Maßnahmen, einer guten Kommunikation und der Tatsache, dass die Polizei gemeinsam mit der Gastronomie die Sache im Auge behält, ausgezeichnet funktioniert. In Löwen klappt das, doch ich will nicht behaupten, dass das auch anderswo funktioniert. Aber vorläufig machen wir weiter. Ich hoffe, dass das weiter so klappt."

"So gelingt und das nicht!"

Professorin Erika Vlieghe, Leiterin der Abteilung Infektionskrankheiten an der Antwerpener Uniklinik und Leiterin der GEES-Gruppe, die den belgischen Sicherheitsrat, das nationale Krisenzentrum und die Regierung in Sachen Exit-Strategie berät, zeigte sich nach dem Wochenende entsetzt: "Das ist unverständlich und absolut unpassend. Das Virus scheint weit weg zu sein, doch es ist noch da! Wir sehen keine Bilder von Kranken mehr oder von Pflegepersonal im harten Einsatz. (…) Wenn wir so weitermachen, dann klappt das nicht. Es ist schwer, einen Ausgleich zwischen dem Zurückgeben unserer Freiheiten und erleichtert draußen Atem zu holen und dem Wissen, dass das Virus noch da ist."