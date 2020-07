N-VA-Parteichef Bart De Wever: „Ich glaube nicht, dass der Flame rassistisch ist…“

Bart De Wever gab gegenüber „Terzake“ aber auch zu verstehen, dass sich er und seine Partei gerade in einer schwierigen Lage befinden, auch weil die flämischen Nationaldemokraten in den Umfragen gerade den heißen Atem des rechtsradikalen Vlaams Belang im Nacken spüren: „Von uns erwarten die Wähler, dass wir das System reformieren und in dem Maße, in dem uns das nicht gelingt, ist es schwer, Leute davon zu überzeugen, das System nicht in seiner Gesamtheit abzuwählen. Daneben wird Vlaams Belang gerade durch die Polarisierung und durch die infantile Art und Weise, mit der diese Debatte geführt wird, gemästet.“

Den heutigen Zustand der Politik auf belgischer Bundesebene bezeichnet Bart De Wever als eine „totale Maläse“. Seine Partei, die N-VA, wolle aber lieber nicht in die Opposition gehen, „doch ohne institutionelle Reformen und ohne eine sozialwirtschaftliche Sanierungspolitik werden wir nicht an einer Regierung teilnehmen. Wenn es zu Wahlen kommen muss, dass sie dann kommen. Solange muss man nach Lösungen suchen. Ich lasse die drei Leute, die die Regierungsbildung jetzt in die Hände genommen haben, ihren Job machen.

Die Vorsitzenden der Parteien, die derzeit die Notregierung in Belgien bilden, haben die Leitung der Regierungsbildung übernommen. Egbert Lachaert (Open VLD - flämische Liberale), Joachim Coens (CD&V - flämische Christdemokraten) und Georges-Louis Bouchez (MR - frankophone Liberale) sind seit einigen Tagen auf der Suche nach einer möglichen Mehrheit, die bis September eine neue belgische Bundesregierung bilden könnte. Dabei gehen sie von der aktuellen Situation aus.