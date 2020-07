Corona-Statistik: Der aktuelle Wochendurchschnitt

Die Gesundheitsbehörden registrierten in den letzten 7 Tagen durchschnittlich 93 neue Infizierungen mit dem Coronavirus Covid-19. Das entspricht einem Rückgang um 10 % gegenüber der Woche davor. Als Beispiel sei hier der vergangene Samstag genannt, an dem 44 neue Infizierungen gemeldet wurden.

In diesem Zeitraum wurden durchschnittlich 16 Krankenhausaufnahme von Corona-Patienten registriert, was einem Rückgang um 20 % gegenüber der Vorwoche. Seit Mittwoch letzter Woche werden auch täglich etwa 5 Sterbefälle gemeldet, was 45 % unter dem Wert der Vorwoche liegt.

Zwischen dem 15. März und dem 23. Juni wurden in Belgien 17.627 bestätigte Covid-19-Patienten in einem Krankenhaus aufgenommen und behandelt. 16.858 davon haben die Kliniken inzwischen wieder verlassen können. An den Folgen dieses Virus sind bisher in unserem Land 9.772 Personen gestorben. Im oben genannten Zeitraum wurden belgienweit bisher knapp 770.000 Covid-19-Tests durchgeführt.